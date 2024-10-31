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Рэпер Гуф попытался сбежать из рехаба

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, предпринял попытку побега из реабилитационного центра, где он проходит лечение от зависимости. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина постоянно нажимал на кнопку тревоги и требовал забрать его из специализированного учреждения.

Рэпер Гуф попытался сбежать из рехаба
Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

По словам сотрудников реабилитационного центра, они смогли успокоить пациента, не привлекая правоохранительные органы. Представители Гуфа пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее Алексей Долматов избежал ареста после того, как вместе с другом напал на сотрудника полиции. Утверждается, что они забрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф утверждает, что гаджет взял его товарищ. Защита артиста подчеркивает, что у нападавших не было злого умысла в краже чужого имущества.

У рэпера Гуфа подрастают двое несовершеннолетних детей — сын Сэм и дочь Тина.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала возможный дуэт Сергея Шнурова и Инстасамки.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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