Рэпер Гуф попытался сбежать из рехаба

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, предпринял попытку побега из реабилитационного центра, где он проходит лечение от зависимости. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина постоянно нажимал на кнопку тревоги и требовал забрать его из специализированного учреждения.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

По словам сотрудников реабилитационного центра, они смогли успокоить пациента, не привлекая правоохранительные органы. Представители Гуфа пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее Алексей Долматов избежал ареста после того, как вместе с другом напал на сотрудника полиции. Утверждается, что они забрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф утверждает, что гаджет взял его товарищ. Защита артиста подчеркивает, что у нападавших не было злого умысла в краже чужого имущества.

У рэпера Гуфа подрастают двое несовершеннолетних детей — сын Сэм и дочь Тина.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала возможный дуэт Сергея Шнурова и Инстасамки.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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