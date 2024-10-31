Вдова Караченцова рассказала о приставаниях Александра Збруева: не считаю его хорошим человеком

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Заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Поргина поделилась своими воспоминаниями о коллеге Александре Збруеве. По её словам, она не поддерживает с ним отношения из-за неприятных ситуаций, которые произошли в прошлом.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

В интервью с NEWS. RU актриса призналась, что никогда не была с Збруевым в дружеских отношениях и не испытывала к нему тёплых чувств.

"На мой взгляд, он был злым и завистливым человеком, который в отместку совершал нехорошие поступки. Однажды Коля даже схватил его за горло и сказал: "Я могу тебя придушить, я физически сильнее тебя". Збруев тогда извинился. После этого мы держались с ним на расстоянии. И сейчас я с ним не общаюсь", — рассказала Людмила Поргина.

Актриса Людмила Поргина 43 года прожила в браке с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. В этом году ему могло бы исполниться 80 лет, но в 2018 году он ушёл из жизни после продолжительной болезни.

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Уточнения

Людми́ла Андре́евна По́ргина (род. 24 ноября 1948, Москва) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ (1999), вдова Николая Караченцова (1944—2018).



Алекса́ндр Ви́кторович Збру́ев (род. 31 марта 1938, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989).



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