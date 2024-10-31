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Марк Тишман готов познакомиться с будущей супругой в соцсетях

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Марк Тишман, певец и бывший участник проекта "Фабрика звёзд-7", поделился своими мыслями о том, что готов встретить свою будущую супругу в интернете. Он отметил, что активно отвечает в социальных сетях.

Марк Тишман готов познакомиться с будущей супругой в соцсетях
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марка Тишмана в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с "Леди.Mail.ru" артист подчеркнул, что планирует создать семью, так как считает это важным условием для счастья. При этом он не исключает, что его избранница не будет связана с миром шоу-бизнеса.

"Творческим личностям может быть непросто в отношениях. Какими бы нормальными мы ни казались, у нас есть своя специфика, которая может быть не совсем понятна обычным людям", — объяснил Тишман.

Исполнитель признался, что постоянно проверяет свои аккаунты в социальных сетях и отвечает на сообщения по мере возможности. Он не скрывает, что познакомиться с ним в интернете гораздо проще, чем в реальности, потому что он довольно закрытый человек.

Ранее Сати Казанова поделилась первым видео после выписки.

Уточнения

Марк Ио́сифович Ти́шман (род. 22 августа 1979, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский певец, композитор и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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