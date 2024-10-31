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Сати Казанова опубликовала первое видео после выписки из роддома: новый жилец этого дома

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова в своём личном блоге опубликовала первое видео после выписки из роддома. На руках она держала новорождённую дочь, имя которой пока не раскрывает.

Сати Казанова опубликовала первое видео после выписки из роддома: новый жилец этого дома
Фото: instagram.com by личный аккаунт Стефано Тиоццо в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Сати Казанова и её супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, рассказывали, что путь к родительству был долгим и трудным. В видео, которое опубликовала артистка, они выглядели очень счастливыми.

"Уехали вдвоём, а приехали втроём", — говорят они.

Кроме них, в доме появились мама и сестра Сати Казановой, которые, вероятно, будут помогать новоиспечённой матери в первое время.

Известно, что певица решила отказаться от концертной деятельности до апреля 2025 года.

Ранее Владимир Селиванов объяснил, почему он решил отсудить дочь у бывшей жены.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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