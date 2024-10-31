Сати Казанова опубликовала первое видео после выписки из роддома: новый жилец этого дома

Певица и бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова в своём личном блоге опубликовала первое видео после выписки из роддома. На руках она держала новорождённую дочь, имя которой пока не раскрывает.
Сати Казанова и её супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, рассказывали, что путь к родительству был долгим и трудным. В видео, которое опубликовала артистка, они выглядели очень счастливыми.
"Уехали вдвоём, а приехали втроём", — говорят они.
Кроме них, в доме появились мама и сестра Сати Казановой, которые, вероятно, будут помогать новоиспечённой матери в первое время.
Известно, что певица решила отказаться от концертной деятельности до апреля 2025 года.
Ранее Владимир Селиванов объяснил, почему он решил отсудить дочь у бывшей жены.
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.
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