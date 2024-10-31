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Актёр из сериала Игра в кальмара стал героем украинских фейков об участии армии КНДР в СВО

0:43
Шоу-бизнес

Украинские СМИ распространяют снимок удостоверения, якобы изъятого у сдавшегося в плен под Селидово военнослужащего Корейской Народной Армии. Однако, как и в случае с предыдущими подобными сообщениями, достоверность этих сведений вызывает сомнения.

Актёр из сериала Игра в кальмара стал героем украинских фейков об участии армии КНДР в СВО
Фото: Канал t.me/shot_shot by Скриншот канала t.me/shot_shot

По данным SHOT, на фотографии, вклеенной в удостоверении, изображён актёр, сыгравший главную роль в южнокорейском сериале "Игра в кальмара" — Ли Джон-джэ.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Командование Вооруженных сил Украины в ближайшее время ожидает прибытия военнослужащих из КНДР на территорию Курской области с целью поддержки ВС РФ.

Уточнения

Ли Джонджэ (род.15 декабря 1972, Сеул) — южнокорейский актёр и модель. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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