Актёр из сериала Игра в кальмара стал героем украинских фейков об участии армии КНДР в СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинские СМИ распространяют снимок удостоверения, якобы изъятого у сдавшегося в плен под Селидово военнослужащего Корейской Народной Армии. Однако, как и в случае с предыдущими подобными сообщениями, достоверность этих сведений вызывает сомнения.

Фото: Канал t.me/shot_shot by Скриншот канала t.me/shot_shot

По данным SHOT, на фотографии, вклеенной в удостоверении, изображён актёр, сыгравший главную роль в южнокорейском сериале "Игра в кальмара" — Ли Джон-джэ.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Командование Вооруженных сил Украины в ближайшее время ожидает прибытия военнослужащих из КНДР на территорию Курской области с целью поддержки ВС РФ.

Уточнения

Ли Джонджэ (род.15 декабря 1972, Сеул) — южнокорейский актёр и модель.



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