Украинские СМИ распространяют снимок удостоверения, якобы изъятого у сдавшегося в плен под Селидово военнослужащего Корейской Народной Армии. Однако, как и в случае с предыдущими подобными сообщениями, достоверность этих сведений вызывает сомнения.
По данным SHOT, на фотографии, вклеенной в удостоверении, изображён актёр, сыгравший главную роль в южнокорейском сериале "Игра в кальмара" — Ли Джон-джэ.
Ранее издание The New York Times сообщало, что Командование Вооруженных сил Украины в ближайшее время ожидает прибытия военнослужащих из КНДР на территорию Курской области с целью поддержки ВС РФ.
Ли Джонджэ (род.15 декабря 1972, Сеул) — южнокорейский актёр и модель.
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