Актёр Александр Ильин разоблачил фейк о своей операции

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Александр Ильин, известный по роли в сериале "Интерны", в своем блоге опубликовал видео, в котором опроверг слухи о его операции.

Фото: Социальные сети by Александр Ильин, PDM

По словам Ильина, распространяемые СМИ сообщения об удалении аппендикса не соответствуют действительности.

Во время съемки ролика Ильин был за рулем автомобиля, и, чтобы наглядно показать свою правоту, похлопал себя по животу. Он призвал зрителей не доверять недобросовестным журналистам, которые, по его словам, не только распространяют ложь о нем, но и искажают факты о других людях и событиях.

Ильин выразил недовольство тем, как некоторые медиа легко публикуют недостоверные сведения, которые затем подхватываются и начинают активно распространяться, создавая ложное впечатление о его состоянии.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Ильи́н (род 22 ноября 1983, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, поэт, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова».



Фейк (англ fake — подделка) — что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение.



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