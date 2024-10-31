Елена Воробей опровергла слухи об эмиграции, вернувшись в Россию

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Елена Воробей успокоила поклонников, заявив, что она вернулась в Москву после отпуска в Италии, опровергнув слухи о своей эмиграции из России.

Фото: Социальные сети is licensed under public domain

Воробей призвала своих подписчиков не верить слухам, которые распространяются в желтой прессе, и опровергла информацию о том, что она якобы осталась в Италии и купила там виллу за "много" миллионов евро.

57-летняя звезда "Аншлага", не смогла задержаться в Италии, проведя там всего одни выходные. Ее возвращение в Москву было связано с участием в спектакле "Скупой папик", где она играет вместе со Станиславом Садальским.

Елена отшутилась, сказав, что, не дождавшись аудиенции Папы Римского, вернулась на аудиенцию к Станиславу.

Ранее Воробей высказалась об инициативе снизить гонорары артистов за участие в новогодних огоньках, заявив, что они снимаются в этих телешоу бесплатно.

Уточнения

Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Лебенбаум) (бел. Алена Якаўлеўна Верабей; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр, ведущая, педагог.

