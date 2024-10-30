Нина Добрев, звезда сериала Дневники вампира, выходит замуж

Май стал для Нины Добрев испытанием: она попала в аварию на электровелосипеде. Актриса перенесла операцию и, как это часто бывает после подобных травм, столкнулась с депрессией. Но, как часто говорят, после дождя всегда появляется радуга — как только Нина восстановилась, она получила предложение руки и сердца.
В романтической обстановке, украшенной лепестками белых роз и свечами, Шон Уайт, знаменитый сноубордист, сделал предложение Нине Добрев. Счастливая актриса, получившая от любимого кольцо с огромным бриллиантом, поделилась радостной новостью в социальных сетях, написав: "Прощай, бойфренд — привет, муж!".
Шон и Нина вместе с 2020 года. Весной прошлого года ходили слухи о том, что они помолвлены, но пара предпочитала не торопиться. Сноубордист поделился, что они просто наслаждаются временем, проведенным вместе, без какого-либо давления. Он объяснил, что после Олимпиады у него, наконец, появилась свобода делать все, что он хочет, и предложил ей просто веселиться, поддерживать друг друга и наслаждаться жизнью вместе.
Их отношения стали еще крепче после того, как актриса получила серьезную травму — разрыв связок и перелом колена в результате велосипедной аварии. Уайт проявил заботу и поддержку, ухаживая за Добрев и помогая ей передвигаться на инвалидной коляске.
Напомним, до отношений со спортсменом Добрев встречалась с коллегой по сериалу "Дневники вампира" Йеном Сомерхолдером. Их роман длился два года, и, что примечательно, после расставания актеры смогли сохранить дружеские отношения.
Ни́на Ка́менова До́брева (болг. Нина Каменова Добрева, род. 9 января 1989, София, Болгария), профессионально известная как Ни́на До́брев (англ. Nina Dobrev) — канадская актриса болгарского происхождения.
Шон Роджер Уайт (англ. Shaun Roger White; род. 3 сентября 1986 года, Сан-Диего, Калифорния) — американский сноубордист, трёхкратный олимпийский чемпион в хафпайпе (единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда).
И́эн Джо́зеф Сомерхо́лдер (англ. Ian Joseph Somerhalder; произносится /ˈiːən ˈsɔməˈhɔːldə/, род. 8 декабря 1978, Ковингтон, Луизиана, США) — американский актёр.
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