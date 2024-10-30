Нина Добрев, звезда сериала Дневники вампира, выходит замуж

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Май стал для Нины Добрев испытанием: она попала в аварию на электровелосипеде. Актриса перенесла операцию и, как это часто бывает после подобных травм, столкнулась с депрессией. Но, как часто говорят, после дождя всегда появляется радуга — как только Нина восстановилась, она получила предложение руки и сердца.

Фото: сommons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В романтической обстановке, украшенной лепестками белых роз и свечами, Шон Уайт, знаменитый сноубордист, сделал предложение Нине Добрев. Счастливая актриса, получившая от любимого кольцо с огромным бриллиантом, поделилась радостной новостью в социальных сетях, написав: "Прощай, бойфренд — привет, муж!".

Шон и Нина вместе с 2020 года. Весной прошлого года ходили слухи о том, что они помолвлены, но пара предпочитала не торопиться. Сноубордист поделился, что они просто наслаждаются временем, проведенным вместе, без какого-либо давления. Он объяснил, что после Олимпиады у него, наконец, появилась свобода делать все, что он хочет, и предложил ей просто веселиться, поддерживать друг друга и наслаждаться жизнью вместе.

Их отношения стали еще крепче после того, как актриса получила серьезную травму — разрыв связок и перелом колена в результате велосипедной аварии. Уайт проявил заботу и поддержку, ухаживая за Добрев и помогая ей передвигаться на инвалидной коляске.

Напомним, до отношений со спортсменом Добрев встречалась с коллегой по сериалу "Дневники вампира" Йеном Сомерхолдером. Их роман длился два года, и, что примечательно, после расставания актеры смогли сохранить дружеские отношения.

Уточнения

Ни́на Ка́менова До́брева (болг. Нина Каменова Добрева, род. 9 января 1989, София, Болгария), профессионально известная как Ни́на До́брев (англ. Nina Dobrev) — канадская актриса болгарского происхождения.



Шон Роджер Уайт (англ. Shaun Roger White; род. 3 сентября 1986 года, Сан-Диего, Калифорния) — американский сноубордист, трёхкратный олимпийский чемпион в хафпайпе (единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда).



И́эн Джо́зеф Сомерхо́лдер (англ. Ian Joseph Somerhalder; произносится /ˈiːən ˈsɔməˈhɔːldə/, род. 8 декабря 1978, Ковингтон, Луизиана, США) — американский актёр.

