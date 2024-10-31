Регина Тодоренко призналась, что ест в туалете фастфуд, чтобы не делиться с детьми

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Регина Тодоренко придумала хитрую схему потребления вредной пищи в тайне от маленьких сыновей.

Фото: https://vk.com/regina__t by ВК-аккаунт Регины Тодоренко is licensed under public doman

Регина Тодоренко записала в социальных сетях видео, на котором она прячется в туалете в обнимку с пакетом с фастфудом.

Телеведущая старается покушать в тайне от детей. Единственным местом в доме, где это можно сделать незаметно, оказывается уборная.

"В доме дети. Они делают поделки из пластилина, а я иду есть "в крысу", в туалет походу. Было у вас такое?" — сказала на видео звезда ТВ, держа в руках пакет с фастфудом.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Супруги воспитывают двоих сыновей — Михаила (2018 года рождения) и Мирослава (2022 года рождения).

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, певица, композитор, блогер, актриса дубляжа. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка».



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