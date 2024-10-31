Лавандовый раф или человек? Кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета

Ролики с Николаем Василенко молниеносно стали вирусными. На видео мужчина излучает лучики добра, за что его прозвали лавандовым рафом.
Интернет-публика моментально оценила позитивные ролики, в которых бизнесмен Николай Василенко делится с окружающими своим вайбом спокойствия и умиротворения. Он отличается своим особым стилем в одежде и носит огромные очки.
Ранее Настя Ивлеева ответила блогеру Карине Мурашкиной.
Как выяснила "Вечерняя Москва", родился Василенко в 1969 году в городе Винницы в семье военных, обучился в сфере ракетных войск, а потом занялся бизнесом, реализовывая спиртную продукцию.
Он занялся изготовлением водки "Русская берёзка", но в 2011 году завод был продан продать, а он сам предприниматель занялся журналистикой, выпуская журналы.
Популярность к Василенко пришла после того, как он поделился с подписчиками своим хорошим настроением, выразив своё восхищение погоде и всему, что его окружает, записав видео из своего автомобиля.
Интернет-мем (англ. Internet meme) — информация в той или иной форме (медиаобъект, то есть объект, создаваемый электронными средствами коммуникации, фраза, концепция или занятие), как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярност.
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Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.