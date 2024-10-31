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Лавандовый раф или человек? Кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета

1:12
Шоу-бизнес

Ролики с Николаем Василенко молниеносно стали вирусными. На видео мужчина излучает лучики добра, за что его прозвали лавандовым рафом.

Лавандовый раф или человек? Кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета
Фото: https://www.instagram.com/nikolay_anatolievich_vasilenko by Инстаграм Николая Василенко is licensed under public doman

Интернет-публика моментально оценила позитивные ролики, в которых бизнесмен Николай Василенко делится с окружающими своим вайбом спокойствия и умиротворения. Он отличается своим особым стилем в одежде и носит огромные очки.

Ранее Настя Ивлеева ответила блогеру Карине Мурашкиной.

Как выяснила "Вечерняя Москва", родился Василенко в 1969 году в городе Винницы в семье военных, обучился в сфере ракетных войск, а потом занялся бизнесом, реализовывая спиртную продукцию.

Он занялся изготовлением водки "Русская берёзка", но в 2011 году завод был продан продать, а он сам предприниматель занялся журналистикой, выпуская журналы.

Популярность к Василенко пришла после того, как он поделился с подписчиками своим хорошим настроением, выразив своё восхищение погоде и всему, что его окружает, записав видео из своего автомобиля.

Уточнения

Интернет-мем (англ. Internet meme) — информация в той или иной форме (медиаобъект, то есть объект, создаваемый электронными средствами коммуникации, фраза, концепция или занятие), как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярност.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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