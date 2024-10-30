Юрий Лоза объяснил, почему его не радует прибавка к пенсии: цены выросли

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Певец Юрий Лоза прокомментировал индексацию пенсии на фоне инфляции с ростом цен на продукты питания.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Юрий Лоза выяснил, что пенсионерам повысили пенсию на 700 рублей. Он высчитал, что прибавка составляет всего 5%.

"Но по моим наблюдениям, цены за этот год выросли намного больше, а Росстат предупреждает о грядущем подорожании всего и вся", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в личном Telegram-канале.

Беспокоят артиста рост цен от 10 до 20% на автомобили, бытовая техника взлетит в цене на 15%. Подорожает, по словам певца", одежда и обувь.

"Мне кажется, прибавка в 700 рублей — это маловато", — выразил своё мнение Юрий Эдуардович.

Ранее Станислав Садальский высмеял слова Ирины Родниной о пенсии нормального российского человека.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



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