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Собчак пригласили на гроботерапию: клинический психолог оценила кардинальный способ лечения

2:30
Шоу-бизнес

Клинический психолог парапсихолог Марианна Абравитова высказалась о новомодном способе лечить депрессию с помощью "гроботерапии".

Собчак пригласили на гроботерапию: клинический психолог оценила кардинальный способ лечения
Фото: wikimedia.org by Андрей Бутко, CC BY-SA 3.0

Ксения Собчак получила официальное приглашение на "гроботерапию" (церемонию погребения живого человека с терапевтическими целями) Этот метод набирает популярность среди тех, кто потерял желание жить.

Психолог назвала "гроботерапию" кардинальным способом, который подходит далеко не всем.

"Люди всё-таки разделяются на разные типы личности по психологическим характеристикам — эмоциональным и личностным", — объяснила эксперт.

Она уверена, что невротикам такой метод противопоказан, так как они могут приобрести дополнительные фобии.

"Возможно, даже вам придется лечиться не у психолога, психотерапевта, а у психиатра. Потому что можно попасть и в сумеречное сознание, и в такие глубокие психологические состояния, из которых выйти достаточно сложно, можно спровоцировать, например, какие-то латентные спящие проблемы типа шизофрении, которая может выстрелить, а может — нет по жизни", — предупредила эксперт об опасности в беседе с Pravda.Ru.

Она рассказала о практике японский самураев, которые заявляли, что "мёртвый самурай" — самый смелый.

"У них как раз есть подобная практика, через которую они проходят. Она, конечно, более жесткая, не как гроботерапия в нашем лайтовом варианте. И пройдя через страх смерти, можно сказать, ментально умерев, почувствовав себя мертвым и потом выйдя из такой практики, этим людям уже ничего не страшно. Они совершенно по-иному смотрят и на жизнь, и на себя, и на этот мир", — поведала Абравитова.

Психолог вспомнила, что у индусов, у йогов и даже у древних христиан была подобная практика.

"Может быть, кому-то действительно это вернет радость жизни, кто-то действительно избавиться от депрессии. Иногда мы играем в такие игры разума или игры подсознания, нам хочется попробовать то, чего мы не пробовали. Туда могут рвануть не только люди с депрессией, типа подлечиться и вернуть радость жизни, а экстремалы, которые хотят какого-то адреналинчика хватануть", — выразила своё мнение специалист.

Она отметила, что неподготовленным людям опасно пробовать такие способы.

"Эта практика, конечно, не для современного человека", — считает Абравитова.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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