Константин Хабенский о смерти жены Анастасии Федосеевой: я не справился

Актёр Константин Хабенский объяснил, что всё ещё переживает из-за смерти супруги Анастасии Федосеевой.
Константин Хабенский признался, что ему не удалось до конца оправиться от личной трагедии, связанной со смертью жены Анастасии Федосеевой, которая в 2008 покинула этот мир из-за онкологического заболевания. За год до смерти женщина родила сына, которого назвали Иваном.
"Не думаю, что я с этим справился. Время шлифует эмоции, но я не справился, нет, всё равно я с этим живу", — сказал актёр в интервью Роману Костомарову.
Руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова объяснил, что находит утешение и забытьё в работе. Он считает, что никому не под силу до конца справиться с переживаниями, связанными с потерей близкого человека.
"Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний", — выразил своё мнение Константин Юрьевич.
Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель; народный артист Российской Федерации (2012).
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