Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет

Рэпер Тимати решил провести эксперимент со своей внешностью и предстал перед поклонниками без бороды.
Рэпер Тимати опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых он сначала появляется в привычном виде с бородой, затем пропускает своё лицо через специальную программу и меняется до неузнаваемости.
Артисту не понравились перемены с его внешностью.
"По-братски нет", — сказал рэпер, глядя на своё гладкое лицо без растительности.
Подписчики музыканта тоже остались не в восторге от нового имиджа звезды, отмечая, что с бородой он выглядит гораздо лучше.
"Так, бороду оставляем навсегда";
"Был Тимати, а стал Тимоха";
"Когда борода к лицу", — писали фолловеры под постом Тимура Юнусова (настоящее имя рэпера.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель. Получил известность в 2004 году, после участия в шоу «Фабрика звёзд 4». В 2006 году выпустил дебютный сольный альбом Black Star.
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