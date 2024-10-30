Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аквариум дома: как ухаживать за рыбками, чтобы они чувствовали себя комфортно
Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Врач раскрыла, почему опасно пить много воды

Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет

0:47
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати решил провести эксперимент со своей внешностью и предстал перед поклонниками без бороды.

Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет
Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Рэпер Тимати опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых он сначала появляется в привычном виде с бородой, затем пропускает своё лицо через специальную программу и меняется до неузнаваемости.

Артисту не понравились перемены с его внешностью.

"По-братски нет", — сказал рэпер, глядя на своё гладкое лицо без растительности.

Подписчики музыканта тоже остались не в восторге от нового имиджа звезды, отмечая, что с бородой он выглядит гораздо лучше.

"Так, бороду оставляем навсегда";

"Был Тимати, а стал Тимоха";

"Когда борода к лицу", — писали фолловеры под постом Тимура Юнусова (настоящее имя рэпера.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель. Получил известность в 2004 году, после участия в шоу «Фабрика звёзд 4». В 2006 году выпустил дебютный сольный альбом Black Star.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Экономика и бизнес
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку" Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Последние материалы
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет
Врач раскрыла, почему опасно пить много воды
31 октября: Хэллоуин, коммунизм и юбилей Иоанна Кронштадтского
Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.