Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати решил провести эксперимент со своей внешностью и предстал перед поклонниками без бороды.

Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Рэпер Тимати опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых он сначала появляется в привычном виде с бородой, затем пропускает своё лицо через специальную программу и меняется до неузнаваемости.

Артисту не понравились перемены с его внешностью.

"По-братски нет", — сказал рэпер, глядя на своё гладкое лицо без растительности.

Подписчики музыканта тоже остались не в восторге от нового имиджа звезды, отмечая, что с бородой он выглядит гораздо лучше.

"Так, бороду оставляем навсегда"; "Был Тимати, а стал Тимоха"; "Когда борода к лицу", — писали фолловеры под постом Тимура Юнусова (настоящее имя рэпера.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель. Получил известность в 2004 году, после участия в шоу «Фабрика звёзд 4». В 2006 году выпустил дебютный сольный альбом Black Star.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.