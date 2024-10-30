Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, кого из женщин она подозревает в романе с рэпером Натаном.
Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале коллаж, оформленный по принципу вопроса в передаче "Кто хочет стать миллионером?" с четырьмя вариантами ответов.
"С кем у Натана Будет роман?" — гласит текст вопроса.
Среди вариантов — блогер Лерчек, Алана Мамаева, Саша Зверева, Алёна Жигалова (ведущая шоу "Алёна, блин").
Водонаева уверена, что рэпер Натан положил глаз на Алёну Жигалову.
"С Алёной Блин. Инфа сотка", — написала в личном микроблоге Водонаева.
Ранее экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева намекнула на свои отношения с рэпером Натаном.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
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