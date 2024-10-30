Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки и люди: как возраст влияет на восприятие эмоций питомцев
От закалки до подкормки: как подготовить рассаду к пересадке
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан

0:50
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, кого из женщин она подозревает в романе с рэпером Натаном.

Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Фото: https://vk.com/natan.mirov by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале коллаж, оформленный по принципу вопроса в передаче "Кто хочет стать миллионером?" с четырьмя вариантами ответов.

"С кем у Натана Будет роман?" — гласит текст вопроса.

Среди вариантов — блогер Лерчек, Алана Мамаева, Саша Зверева, Алёна Жигалова (ведущая шоу "Алёна, блин").

Водонаева уверена, что рэпер Натан положил глаз на Алёну Жигалову.

"С Алёной Блин. Инфа сотка", — написала в личном микроблоге Водонаева.

Ранее экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева намекнула на свои отношения с рэпером Натаном.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Последние материалы
Ученые рассказали о способности кошек влиять на хозяев
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от догхантеров
Алёна Водонаева рассказала, на кого на самом деле положил глаз рэпер Натан
Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Идеи для выразительного декора стен
Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
Россия получила первую партию сливочного масла из Турции
Кляр: стоит ли готовить блюда в масле или лучше запекать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.