Самойлова показала семейные образы на Хэллоуин: у Джигана психологическая травма

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова придумала необычные образы для себя и детей на Хэллоуин.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она с дочерьми и сыном перевоплощаются сначала в персонажей мультфильма "Миньоны", а потом в героев мультика "101 далматинец".

"После прошлогодних съёмок на Хэллоуин у Джигана была психологическая травма", — объяснила блогер.

Многодетная мать отметила, что в этом году проявила к супругу милосердие. Джиган принимал участие в семейных съёмках, однако на всех фото он запечатлён в одной и той же чёрной рубахе. Блогер позволила мужу в этом году не наряжаться в забавные костюмы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер.



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