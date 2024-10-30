Бывшего мужа Натали Портман застали за поцелуем с неизвестной девушкой

В центре Парижа была замечена целующаяся пара: бывший муж известной голливудской актрисы Натали Портман, Бенжамин Мильпье, и неизвестная девушка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Натали Портман в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает издание EOnline, личность девушки пока не установлена.

Натали Портман развелась со своим супругом из-за его измены с 25-летней Камиль Этьен. Их брак был расторгнут полгода назад, хотя процесс развода начался ещё в прошлом году.

Актриса была замужем 11 лет и родила в браке сына Алефа и дочь Амалию.

Натали Портман стала обладательницей престижной кинопремии "Оскар" за роль в фильме "Чёрный лебедь", на съёмках которого она познакомилась со своим будущим супругом.

Ранее Светлана Бондарчук отреагировала на критику в адрес Вероники Степановой.

Уточнения

Натали́ По́ртман (англ. Natalie Portman, урождённая Натали́ Хе́ршлаг, англ. Natalie Hershlag, по некоторым источникам — Не́та-Ли́ Хершла́г, ивр. נטע-לי הֵרְשְׁלַג‎; род. 9 июня 1981, Иерусалим, Израиль) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.





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