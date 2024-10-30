Бывшего мужа Натали Портман застали за поцелуем с неизвестной девушкой

В центре Парижа была замечена целующаяся пара: бывший муж известной голливудской актрисы Натали Портман, Бенжамин Мильпье, и неизвестная девушка.
Как сообщает издание EOnline, личность девушки пока не установлена.
Натали Портман развелась со своим супругом из-за его измены с 25-летней Камиль Этьен. Их брак был расторгнут полгода назад, хотя процесс развода начался ещё в прошлом году.
Актриса была замужем 11 лет и родила в браке сына Алефа и дочь Амалию.
Натали Портман стала обладательницей престижной кинопремии "Оскар" за роль в фильме "Чёрный лебедь", на съёмках которого она познакомилась со своим будущим супругом.
Ранее Светлана Бондарчук отреагировала на критику в адрес Вероники Степановой.
Натали́ По́ртман (англ. Natalie Portman, урождённая Натали́ Хе́ршлаг, англ. Natalie Hershlag, по некоторым источникам — Не́та-Ли́ Хершла́г, ивр. נטע-לי הֵרְשְׁלַג; род. 9 июня 1981, Иерусалим, Израиль) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.