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Светлана Бондарчук ответила Веронике Степановой на критику своей внешности: не всем повезло

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём Telegram-канале журналистка Светлана Бондарчук поделилась реакцией на критику в свой адрес от клинического психолога Вероники Степановой. Она отметила, что в последний раз сталкивалась с подобным отношением ещё в школьные годы.

Светлана Бондарчук ответила Веронике Степановой на критику своей внешности: не всем повезло
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Бондарчук в инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Бывшая жена режиссёра Фёдора Бондарчука подчеркнула, что никогда не стремилась стать классической красавицей. Однако, по её словам, любому человеку неприятно слышать такие слова в свой адрес.

"Да, не всем повезло иметь такую безупречную внешность, какой природа наградила именитого клинического психолога Веронику Степанову. Но что же нам всем теперь делать? Обсуждать внешность других людей в таком ключе не просто неэтично, это низко", — написала Бондарчук.

Вероника Степанова, рассуждая о внешности Светланы Бондарчук, напомнила о её дочери с ДЦП. По мнению психолога, у матерей, воспитывающих детей с таким заболеванием, болезнь может проявляться и во внешности.

Ранее Алёна Кравец высказалась о биологической матери детей Аллы Пугачёвой.

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

Верони́ка Ю́рьевна Степа́нова (род. 14 августа 1978, Ленинград) — российский клинический психолог и ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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