Светская львица с Рублёвки назвала имя возможной настоящей матери детей Аллы Пугачёвой

Светская львица и певица Алёна Кравец высказала предположение, что настоящая биологическая мать детей народной артистки СССР Аллы Пугачёвой — это бизнесвумен Алина Редель.
В беседе с "АиФ" Алёна Кравец поделилась информацией, что у неё есть сведения о том, что именно эта близкая подруга поделилась с певицей своим биологическим материалом для рождения наследников — двойняшек Лизы и Гарри.
"Это мог быть генетический материал ближайшей подруги певицы Пугачёвой. Но, как говорится, я не могу знать наверняка. Я также слышала версию о том, что Пугачёва сама заморозила яйцеклетки, но я не очень верю в неё", — заявила Алёна.
Алла Пугачёва стала матерью двойняшек в возрасте 64 лет. Она рассказывала, что заморозила яйцеклетки ещё в молодом возрасте.
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А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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