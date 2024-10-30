Светская львица с Рублёвки назвала имя возможной настоящей матери детей Аллы Пугачёвой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Светская львица и певица Алёна Кравец высказала предположение, что настоящая биологическая мать детей народной артистки СССР Аллы Пугачёвой — это бизнесвумен Алина Редель.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

В беседе с "АиФ" Алёна Кравец поделилась информацией, что у неё есть сведения о том, что именно эта близкая подруга поделилась с певицей своим биологическим материалом для рождения наследников — двойняшек Лизы и Гарри.

"Это мог быть генетический материал ближайшей подруги певицы Пугачёвой. Но, как говорится, я не могу знать наверняка. Я также слышала версию о том, что Пугачёва сама заморозила яйцеклетки, но я не очень верю в неё", — заявила Алёна.

Алла Пугачёва стала матерью двойняшек в возрасте 64 лет. Она рассказывала, что заморозила яйцеклетки ещё в молодом возрасте.

Ранее стало известно, что Сати Казанову выписали из роддома.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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