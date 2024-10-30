42-летнюю Сати Казанову с новорождённой дочкой выписали из частного роддома в Москве

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Певица и бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова покинула частный роддом в Москве в сопровождении своей новорождённой дочери, имя которой пока держится в тайне.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Стефано Тиоццо в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Кадры с выписки были опубликованы в личном блоге сестры исполнительницы. Сама молодая мама пока не выходит на связь в социальных сетях.

Встретить Сати Казанову и её малышку приехали близкие люди, в том числе её супруг, итальянец Стефано Тиоццо. Родственники певицы собрались у медицинского учреждения с цветами и воздушными шарами.

"Наша встреча с долгожданной девочкой", — подписала сестра Сати опубликованные кадры.

Недавно стало известно, что Сати Казанова ушла в декретный отпуск до апреля 2025 года, отменив все свои выступления.

Ранее Mia Boyka отреагировала на инцидент, связанный с девушкой-квадробером.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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