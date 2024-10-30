Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Янковский вынужден оправдываться за четвёртый перенос нового сериала по мотивам романа Достоевского
Генерал объяснил ход Москвы с северокорейскими войсками
Почему не следует пить слишком много воды перед тренировкой
Что делать, если собака тянет поводок: три эффективных метода
Нашумевший сериал Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским и Анной Пересильд покажут в Польше
Новые отряды таможенников буду вынюхивать контрабанду
Нарколог Шуров призвал задуматься о цене споров на выпивку: зачем столько пить, чтобы умереть?
Одежда может изменить ваши тренировки: руководство по выбору спортивной формы
С 1 ноября: потребительские кредиты под залог авто под строгим контролем

Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) назвала уроком плевок от девушки-квадробера в лицо.

Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею
Фото: https://vk.com/miaboyka47 by ВК-аккаунт Мии Бойки is licensed under public doman

На съёмках YouTube-шоу "Егорик" она столкнулась с провокацией от треш-блогера Фроси, которая обманом пробралась к ней и плюнула в лицо. Однако несмотря на инцидент, певица не стала отказываться от своей позиции.

Mia Boyka не жалеет о своём провокационном обращении к ребёнку и не планирует приносить извинений.

"Я не жалею ни о чём в своей жизни, потому что всё происходит так, как и должно быть. Всё к лучшему. Вину не чувствую, но чувствую ответственность, в том числе и за свои слова. Для меня это урок, чтобы впредь ещё более серьёзно думать, что говорить и как говорить", — высказалась артистка.

Mia Boyka угодила в скандал после того, как на одном из концертов высказалась в адрес девочки, увлекающейся квадробингом. Тогда исполнительница посоветовала ребёнку найти себе более подходящее занятие.

Ранее стали известны имена самых высокооплачиваемых артистов на новогодних праздниках.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Экономика и бизнес
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку" Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Иверская икона Божьей Матери: история и значение чудотворного образа
В Москве госпитализировали актёра сериала Интерны
Назван фактор риска нездоровья мозга в среднем возрасте
Иверская икона Божьей Матери: повод задуматься о своей жизни и желаниях
Как подготовить животное к переезду в новый дом
8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода
Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею
Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах
Фастфуд стал причиной потери зрения у школьника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.