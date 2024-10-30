Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) назвала уроком плевок от девушки-квадробера в лицо.

Фото: https://vk.com/miaboyka47 by ВК-аккаунт Мии Бойки is licensed under public doman

На съёмках YouTube-шоу "Егорик" она столкнулась с провокацией от треш-блогера Фроси, которая обманом пробралась к ней и плюнула в лицо. Однако несмотря на инцидент, певица не стала отказываться от своей позиции.

Mia Boyka не жалеет о своём провокационном обращении к ребёнку и не планирует приносить извинений.

"Я не жалею ни о чём в своей жизни, потому что всё происходит так, как и должно быть. Всё к лучшему. Вину не чувствую, но чувствую ответственность, в том числе и за свои слова. Для меня это урок, чтобы впредь ещё более серьёзно думать, что говорить и как говорить", — высказалась артистка.

Mia Boyka угодила в скандал после того, как на одном из концертов высказалась в адрес девочки, увлекающейся квадробингом. Тогда исполнительница посоветовала ребёнку найти себе более подходящее занятие.

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Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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