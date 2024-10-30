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Блогерша Погребняк раскрыла, какую зарплату должны платить женщинам в декрете

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале поделилась предложением о ежемесячной выплате женщинам в декрете средней зарплаты по стране, составляющей 75 тысяч рублей.

Блогерша Погребняк раскрыла, какую зарплату должны платить женщинам в декрете
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

Мария считает, что для повышения рождаемости не нужно придумывать сложных мер, а можно воспользоваться простым и эффективным способом.

"Государство должно выплачивать женщинам в декрете не материнский капитал, который в современных условиях уже нельзя использовать для покупки жилья или оплаты учёбы из-за роста цен, а среднюю зарплату по стране ежемесячно до достижения ребёнком трёх лет. Также необходимо гарантировать места в детских садах в любом населённом пункте. Размер пособия должен быть таким, чтобы его хватало не только на ребёнка, но и на жизнь матери!" — убеждена она.

В сентябре 2024 года блогерша стала мамой в четвёртый раз — у неё родился сын Владимир от супруга, бизнесмена Игоря Головинского. Также у неё есть трое сыновей от бывшего возлюбленного Павла Погребняка.

Ранее подопечная Александра Градского вспоминала, каким он был вне экрана.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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