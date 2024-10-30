Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве раскрыли схему с займами, которая лишила квартир более 100 россиян
Жена Валерия Меладзе намекнула, что Веру Брежневу вычеркнули из семьи
Блогерша Погребняк раскрыла, какую зарплату должны платить женщинам в декрете
Почему россияне не готовы к беспилотному транспорту
Почему сок черной редьки с медом облегчает кашель
Пора менять правила игры: 5 модных фитнес-трендов, которые заставят вас полюбить спорт
Почему ваша кошка внезапно начала прятаться: основные причины
Отец Ивана Урганта прокомментировал возвращение сына на телевидение: у него всё отлично
Ноябрьский отпуск: куда отправиться за тёплым морем и вкусной едой

Подопечная Градского вспомнила, каким музыкант был вне экрана

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Победительница музыкального шоу "Голос" на Первом канале Александра Воробьёва рассказала, что её наставник, легендарный Александр Градский, был очень ранимым человеком.

Подопечная Градского вспомнила, каким музыкант был вне экрана
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Воробьёвой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе со "Страстями" она поделилась, что у неё остались исключительно тёплые воспоминания о работе с музыкантом. Градский очень любил свою работу и мог позвонить в два часа ночи, чтобы обсудить номер. Однажды он даже набрал её, чтобы поделиться своими впечатлениями от её выступления.

"А сколько историй из жизни, которые нельзя озвучивать нигде! Это настоящий рок-н-ролл! Конечно же, мы общались и за пределами проекта", — поделилась артистка.

Также Воробьёва отметила, что на всю жизнь запомнила совет от Градского — никогда не сомневаться в себе. Певица считает, что музыкант видел людей насквозь благодаря своему жизненному опыту.

Ранее отец Ивана Урганта прокомментировал его возвращение на экраны телевидения.

Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Общество
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Почему россияне не готовы к беспилотному транспорту
Почему сок черной редьки с медом облегчает кашель
Подопечная Градского вспомнила, каким музыкант был вне экрана
Пора менять правила игры: 5 модных фитнес-трендов, которые заставят вас полюбить спорт
Почему ваша кошка внезапно начала прятаться: основные причины
Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине
Отец Ивана Урганта прокомментировал возвращение сына на телевидение: у него всё отлично
Ноябрьский отпуск: куда отправиться за тёплым морем и вкусной едой
Маска с кокосовым маслом и мёдом: быстрое восстановление повреждённых волос
Как девушке попасть на работу в технологическую компанию? Советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.