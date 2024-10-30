Подопечная Градского вспомнила, каким музыкант был вне экрана

Победительница музыкального шоу "Голос" на Первом канале Александра Воробьёва рассказала, что её наставник, легендарный Александр Градский, был очень ранимым человеком.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Воробьёвой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе со "Страстями" она поделилась, что у неё остались исключительно тёплые воспоминания о работе с музыкантом. Градский очень любил свою работу и мог позвонить в два часа ночи, чтобы обсудить номер. Однажды он даже набрал её, чтобы поделиться своими впечатлениями от её выступления.

"А сколько историй из жизни, которые нельзя озвучивать нигде! Это настоящий рок-н-ролл! Конечно же, мы общались и за пределами проекта", — поделилась артистка.

Также Воробьёва отметила, что на всю жизнь запомнила совет от Градского — никогда не сомневаться в себе. Певица считает, что музыкант видел людей насквозь благодаря своему жизненному опыту.

Ранее отец Ивана Урганта прокомментировал его возвращение на экраны телевидения.

Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.



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