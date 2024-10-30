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Отец Ивана Урганта прокомментировал возвращение сына на телевидение: у него всё отлично

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта, актёр Андрей Ургант, в беседе с изданием "Абзац" заявил, что ему неизвестно о планах сына вернуться на телевидение.

Отец Ивана Урганта прокомментировал возвращение сына на телевидение: у него всё отлично
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Он подчеркнул, что Иван не сообщал ему о своих намерениях выступить в эфире на новогодних праздниках.

"У меня нет никакой информации о возвращении Ивана на телевидение. Он мне ничего не говорил об этом. В любом случае, у него сейчас всё хорошо. Как он ещё может поживать? Только отлично", — поделился Ургант-старший.

В августе ходили слухи о том, что Андрей Ургант активно добивается возвращения сына на телевидение, обращаясь в высокие кабинеты.

Сейчас Иван Ургант зарабатывает на корпоративах и совместных выступлениях с коллегой Владимиром Познером за границей. Недавно он выпустил книгу с пустыми страницами под названием "Припухлые железы жизни", которая принесла ему 3,5 миллиона рублей.

Ранее Владимир Познер также рассказал о своих планах вернуться на телевидение.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. 

Андре́й Льво́вич У́ргант (иногда указывается как Мили́ндер; род. 28 ноября 1956, Ленинград) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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