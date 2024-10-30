Владимир Познер рассказал, собирается ли возвращаться на телевидение

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что в ближайшее время не планирует возвращаться на телевидение, однако он с удовольствием встретит Новый год в России.

Фото: Telegram by Telegram-канал Владимира Познера, PDM

В интервью с "Абзацем" журналист отметил, что после выхода его авторского проекта "Турецкая тетрадь" на Первом канале у него нет никаких планов по съемкам для телевидения.

"Могу с уверенностью сказать, что в новогодние праздники я не буду вести передачи на телевидении. Я планирую отметить их дома, в Москве, в кругу близких и друзей", — заявил Владимир Познер.

Журналист прекратил выходить в эфир со своей передачей в феврале 2022 года. Он не делал резких заявлений, однако неоднократно высказывался в адрес соотечественников в негативном ключе.

Недавно Владимир Познер признался, что отказался от работы в западных СМИ из-за их требования жёстко высказываться в отношении президента РФ Владимира Путина.

Ранее Виталий Бородин призвал не приглашать Филиппа Киркорова на съёмки "Голубого огонька".

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.



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