Ушла из жизни актриса Тери Гарр, исполнившая роль в культовом сериале "Друзья"

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Сегодня в Лос-Анджелесе на 80-м году жизни скончалась актриса Тери Гарр, запомнившаяся ролями в фильмах "Молодой Франкенштейн", "Тутси" и в сериале "Друзья". За роль в "Тутси" она была номинирована на "Оскар". В 2005 году в своих мемуарах она с гордостью вспоминала эту номинацию.

Фото: YouTube канал Chief Scheider by Скриншот видео YouTube канала Chief Scheider, PDM

Её агент Хайди Шеффер сообщила о смерти актрисы, которая с 1999 года боролась с рассеянным склерозом и другими проблемами со здоровьем, но продолжала вдохновлять своим творчеством и жизненным примером.

С 2011 года она перестала сниматься, но её наследие живёт в сердцах поклонников. Актриса ушла из жизни в окружении близких — у неё остались дочь Молли О'Нил и шестилетний внук Тайрин.

Тери Гарр останется в памяти зрителей как выдающаяся комедийная актриса, чей вклад в искусство будет высоко цениться. Её коллега по сериалу "Друзья" Лиза Кудроу назвала её "гением комедии" и поблагодарила судьбу за возможность работать с такой талантливой актрисой.

Уточнения

Терри Энн «Тери» Гарр — американская актриса и певица.



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