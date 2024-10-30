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Филиппа Киркорова призвали не пускать на новогодние телешоу: в чём причина

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение, что народного артиста РФ Филиппа Киркорова не следует приглашать на съёмки "Голубого огонька" и других новогодних телешоу. Он напомнил, что у музыканта есть проблемы, и иногда он "заходит не в те двери".

Филиппа Киркорова призвали не пускать на новогодние телешоу: в чём причина
Фото: commons.wikimedia by Окрас, CC BY-SA 4.0

В беседе с NEWS. RU общественник отметил, что люди с таким поведением, как у Киркорова, не должны появляться на мероприятиях с большим количеством людей. По его словам, на новогодних праздниках будет много бойцов СВО, их жён и детей, и они не хотят видеть таких артистов.

"Чтобы не было провокаций и недоразумений на мероприятиях, лучше таких артистов туда не выводить. Всё может произойти. И организаторы должны это понимать. Александра Гудкова я бы вообще никуда не приглашал. Зачем нам нужны люди западной культуры, зачем нашим детям на них смотреть?" — задаётся вопросом Бородин.

Он также отметил, что в России есть своя культура, которую стоит продвигать. По его словам, от имени организации он и его единомышленники создали петицию с требованием лишить Киркорова звания народного артиста РФ.

Ранее Ида Галич сообщила, что улетела из России.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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