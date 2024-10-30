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Актриса Мария Машкова переживает, что ей придётся мыть туалеты в США: мне страшно

Шоу-бизнес

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария Машкова пожаловалась на непростую жизнь в эмиграции.

Актриса Мария Машкова переживает, что ей придётся мыть туалеты в США: мне страшно
Фото: https://www.instagram.com/masha_mashkova_official/ by Инстаграм Марии Машковой is licensed under public doman

Проживающая в США с 2022 года Мария Машкова призналась, что страшится того, что Негативные пожелания в её адрес материализуются. Она не исключает сценарий, при котором ей придётся выполнять низкоквалифицированный труд в Америке.

"Мне страшно, очень страшно, что сбудутся все предсказания журналистов, которые остались в России и пишут, что я буду мыть туалеты, что зачахну здесь, и у меня ничего не получится", — поделилась с подписчиками в социальных сетях своими опасениями звезда сериала "Не родись красивой".

Мария не стала скрывать, что боится остаться невостребованной в США, не получить роли и лишиться заработка. Она призналась, что жить в Америке дорого, а при этом у неё подрастают двое детей, которых нужно поднять на ноги.

Уточнения

Влади́мир Машко́в: Машков, Владимир Львович (род. 1963) — российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, режиссёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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