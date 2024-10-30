Блогерша Ида Галич улетела из России: быстро собрала вещи и в аэропорт

Блогерша и телеведущая Ида Галич поделилась в своём личном блоге, что покинула Россию и отправилась на отдых с подругами.
После завершения съёмок Ида отправилась домой, чтобы собрать вещи в чемодан.
"Кстати, вечером после работы я поехала домой. Мы быстро собрали вещи и отправились в аэропорт. Я и мои подруги на Кипре. Даёшь женский круг посреди недели!" — с юмором сказала артистка.
Своего единственного сына Леона Ида оставила в Москве. Она не скрывает, что в воспитании ребёнка ей помогают родители и няня. При этом артистка старается уделять сыну как можно больше времени.
Недавно Ида Галич представила своего возлюбленного — бизнесмена Олега Ледвича. У мужчины есть восьмилетняя дочь от предыдущих отношений.
Ранее стало известно о расторжении помолвки Ченнинга Татума и Зои Кравиц.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.