Блогерша Ида Галич улетела из России: быстро собрала вещи и в аэропорт

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич поделилась в своём личном блоге, что покинула Россию и отправилась на отдых с подругами.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, PDM

После завершения съёмок Ида отправилась домой, чтобы собрать вещи в чемодан.

"Кстати, вечером после работы я поехала домой. Мы быстро собрали вещи и отправились в аэропорт. Я и мои подруги на Кипре. Даёшь женский круг посреди недели!" — с юмором сказала артистка.

Своего единственного сына Леона Ида оставила в Москве. Она не скрывает, что в воспитании ребёнка ей помогают родители и няня. При этом артистка старается уделять сыну как можно больше времени.

Недавно Ида Галич представила своего возлюбленного — бизнесмена Олега Ледвича. У мужчины есть восьмилетняя дочь от предыдущих отношений.

Ранее стало известно о расторжении помолвки Ченнинга Татума и Зои Кравиц.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.