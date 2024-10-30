Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трёх лет романа и расторгли помолвку

В СМИ появилась информация о том, что голливудские актёры Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали свои отношения после трёх лет совместной жизни. Об этом сообщило издание People.
По данным нескольких источников, факт разрыва подтвердили представители обоих артистов. Однако причина, по которой звёзды больше не вместе, остаётся неизвестной. Представители знаменитостей отказались комментировать слухи о расставании.
Впервые о романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц заговорили летом 2021 года. В октябре 2023 года появилась информация о возможной помолвке артистов. Поводом для слухов стало появление Зои на вечеринке с обручальным кольцом.
Ещё в сентябре этого года актёр поделился снимком с голым торсом, на котором его возлюбленная сидела у него на коленях. В своём сообщении он написал, что она сильно устала из-за работы над фильмом "Подай знак".
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Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; распространена транслитерация Та́тум, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.
Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.
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