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Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трёх лет романа и расторгли помолвку

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

В СМИ появилась информация о том, что голливудские актёры Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали свои отношения после трёх лет совместной жизни. Об этом сообщило издание People.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трёх лет романа и расторгли помолвку
Фото: commons.wikimedia by Channing Tatum Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

По данным нескольких источников, факт разрыва подтвердили представители обоих артистов. Однако причина, по которой звёзды больше не вместе, остаётся неизвестной. Представители знаменитостей отказались комментировать слухи о расставании.

Впервые о романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц заговорили летом 2021 года. В октябре 2023 года появилась информация о возможной помолвке артистов. Поводом для слухов стало появление Зои на вечеринке с обручальным кольцом.

Ещё в сентябре этого года актёр поделился снимком с голым торсом, на котором его возлюбленная сидела у него на коленях. В своём сообщении он написал, что она сильно устала из-за работы над фильмом "Подай знак".

Ранее Светлана Лобода была вынуждена отказаться от критики в адрес России.

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; распространена транслитерация Та́тум, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.

Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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