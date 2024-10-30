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Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате

1:21
Шоу-бизнес

Станислав Садальский поделился грустной историей о смерти матери, после которой они с братом оказались в детском доме.

Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Фото: https://t.me/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Садальский рассказал, что 60 лет назад от опухоли в мозге умерла его мама Нина.

На момент смерти родительницы Станиславу было 12 лет, а его брату Сергею исполнилось лишь 6 лет. Перед смертью она плохо узнавала людей и последними её словами было признание в любви мужу.

"На второй день после похорон мы оказались в интернате, и неважно, что в нём когда-то работала сама мама и к нам с братом относились, как к своим, дом — это дом, а интернат — это интернат. Даже объяснять не хочу", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский уверен, что так и остался 12-летним подростком. Он отметил, что каждый человек, лишившись матери в любом возрасте, становится сиротой.

"Выбивается фундамент из-под ног. Мать уносит с собой всё своё и часть тебя", — выразил своё мнение артист.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" призвал подписчиков беречь своих родителей, отметив, что пока живы их матери, они самые богатые люди на свете.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер. Заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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