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Лобода отказалась от критики России из-за страха лишиться концерта в ОАЭ

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода столкнулась с предостережением от организаторов концерта в ОАЭ. Они предупредили её о недопустимости политических заявлений на предстоящем выступлении в Дубае.

Лобода отказалась от критики России из-за страха лишиться концерта в ОАЭ
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Лободы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

29 октября в интернете появился видеоролик двухлетней давности, на котором Светлана Лобода, выступая в Ереване, попросила слушательницу из России осудить действия властей. В Дубае предупредили, что такое поведение может привести к запрету на въезд в арабскую страну. Кроме того, певица не сможет зарабатывать в Дубае и получит штраф.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Светлана Лобода согласилась с условиями организаторов, так как учла свои "просевшие доходы".

Ранее, в январе, стало известно, что комик Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) отказался от концерта в Дубае после того, как получил штраф за антироссийские высказывания.

Ранее Иван Янковский опубликовал фото из своего детства.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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