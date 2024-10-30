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Актёр Иван Янковский показал, как выглядел в детстве

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В свой день рождения актёр Иван Янковский поделился черно-белым снимком из детства.

Актёр Иван Янковский показал, как выглядел в детстве
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ивана Янковского в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Артист, которому исполнилось 34 года, поздравил себя с праздником и поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.

Иван Янковский состоит в браке с актрисой Дианой Пожарской. Они долго скрывали свой роман и даже сыграли тайную свадьбу. Вместе они воспитывают сына Олега, названного в честь знаменитого прадедушки — народного артиста СССР Олега Янковского.

Актёр, сыгравший одну из ключевых ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", признавался, что его воспитывали в строгости. Однажды родители, не выдержав его поведения в подростковом возрасте, посадили его под домашний арест.

В настоящее время Иван Янковский считается одним из самых востребованных артистов в российском кино.

Ранее Отар Кушанашвили поделился своим опытом борьбы с раком.

Уточнения

Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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