Певица Максим поздравила дочку с днём рождения: глаза-то папины

Марина Абросимова, известная как певица Максим, трогательно обратилась к дочери Маше в день рождения девочки.
Певица Максим опубликовала в "Инстаграме"* снимки младшей дочери Маши. Девочке исполнилось 10 лет.
"Сегодня юбилей нашей любимой дочки Маши! Скажу одно: прикольней детей я не видела никогда! На носу то крапины, а глаза-то папины", — написала исполнительница хита "Знаешь ли ты" в своём микроблоге.
У певицы Максим двое дочерей — Александра (2009 года рождения) от звукорежиссёра Алексея Луговцова и Мария (2014 года рождения) от бизнесмена Антона Петрова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013).
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