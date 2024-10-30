Отар Кушанашвили высказался о борьбе с раком, вспомнив о смерти Фриске и Заворотнюк

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили, вспоминая о своих близких друзьях — певице Жанне Фриске и актрисе Анастасии Заворотнюк, которые ушли из жизни из-за рака, рассказал о своих переживаниях, связанных с этой болезнью.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Отар Кушанашвили признался, что, когда ему поставили диагноз, он был напуган, потому что вспоминал о тех, кто не смог справиться с онкологией.

"Я думал, хватит ли мне силы воли, чтобы победить рак? У меня умерла подруга Жанна Фриске от этой болезни, потом вторая — Заворотнюк. Вокруг так много смертей из-за рака! Хватит ли мне смелости бороться с этой болезнью?" — сказал журналист в эфире Twitch-канала bandospapa.

Отар Кушанашвили считает, что ему помогли выжить сила воли и профессионализм врачей. Он заверил, что следует всем рекомендациям медиков. Шоумен подчеркнул, что не допускает мысли о том, что может проиграть эту битву за жизнь.

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Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.





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