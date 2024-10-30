Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили, вспоминая о своих близких друзьях — певице Жанне Фриске и актрисе Анастасии Заворотнюк, которые ушли из жизни из-за рака, рассказал о своих переживаниях, связанных с этой болезнью.
Отар Кушанашвили признался, что, когда ему поставили диагноз, он был напуган, потому что вспоминал о тех, кто не смог справиться с онкологией.
"Я думал, хватит ли мне силы воли, чтобы победить рак? У меня умерла подруга Жанна Фриске от этой болезни, потом вторая — Заворотнюк. Вокруг так много смертей из-за рака! Хватит ли мне смелости бороться с этой болезнью?" — сказал журналист в эфире Twitch-канала bandospapa.
Отар Кушанашвили считает, что ему помогли выжить сила воли и профессионализм врачей. Он заверил, что следует всем рекомендациям медиков. Шоумен подчеркнул, что не допускает мысли о том, что может проиграть эту битву за жизнь.
Ранее актриса Екатерина Варнава поделилась своим опытом экстремального похудения.
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.