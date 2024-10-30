Анна Хилькевич рассказала о сложных характерах дочерей: грубит, хлопает дверью

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Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич, которая недавно стала мамой в третий раз, пожаловалась на невыносимый характер старших дочерей.

Фото: https://vk.com/khilkevich__official by ВК-аккаунт Анны Хилькевич is licensed under public doman

В сентябре 2024 года у Анны Хилькевич родилась третья дочка. Актриса при этом находится на грани нервного срыва из-за трудных нравов старших наследниц.

Свою дочь Арианну она охарактеризовала как упрямую манипуляторшу.

"Она прям любит дергать нас за "ниточки", и порой эти ниточки обрываются. Ещё у неё, помимо невероятной внутренней жёсткости, присутствует высокий уровень тревожности", — описала характер дочери звезда в своём Telegram-канале.

Хилькевич уверена, что и вторая дочь Анна-Мария не уступает по вредности сестре.

"Она грубит, показывает язык, хлопает дверью", — поделилась своими наблюдениями Анна.

Актриса отметила также, что и вместе девочки уживаются с трудом.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах "Универ. Новая общага".



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