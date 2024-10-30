Айза-Лилуна Ай раскры, зачем скупает землю на Бали и строит дома

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Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, что скупает землю на Бали с целью дальнейшей перепродажи. Также она пояснила, зачем строит дома на острове.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Бизнесвумен решила пообщаться с поклонниками и ответила на самый частый вопрос, касающийся её собственности на Бали.

"Отвечаю. Одну купила и продала дороже (каждую неделю цена на землю растёт). Вторую купила. Построила себе домик (маленький). Ещё одну купила. Половину продам (жду пика роста цены). На одной части построю детям дом и небольшой отель. А именно эти почти 10 соток будут для дома — для меня, для детей и моих родителей, а домик, в котором живу сейчас, и ещё два рядом, которые я тоже построила, буду сдавать", — поделилась Айза.

Недавно появилась информация, что детский омбудсмен в Москве инициировал проверку в отношении блогерши — поводом стал видеоролик, на котором блогерша якобы проверяет наличные карты 14-летнего сына на наличие запрещённых веществ. Сама Айза заявила, что её дети живут лучше, чем 90% всех людей на планете и призвала заниматься более важными делами.

Ранее жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о болезни их отца.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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