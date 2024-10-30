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Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца

1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

Жена известного голливудского актёра Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, рассказала, что никогда не стремилась скрыть от их общих детей правду о тяжёлом заболевании отца. У артиста диагностирована лобно-височная деменция.

Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам модели, их дочери Мэйбл и Эвелин, которым сейчас 10 и 12 лет, живут с отцом под одной крышей.

"Я никогда не пыталась приукрасить реальность для них. Они выросли рядом с Брюсом, который с годами стал слабее. Я не стремлюсь защитить их от этого", — поделилась Эмма в интервью журналу Town & Country.

Она отметила, что не сразу рассказала детям о нюансах болезни актёра. Следуя рекомендациям своего психотерапевта, она отвечала на вопросы детей только тогда, когда они были готовы узнать правду. В результате, когда Брюсу Уиллису становилось плохо или требовалась помощь, Эмма объясняла им ситуацию.

Ранее Павел Прилучный показал, чем занимается сын, которого он не возвращает матери.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. Был одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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