Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Жена известного голливудского актёра Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, рассказала, что никогда не стремилась скрыть от их общих детей правду о тяжёлом заболевании отца. У артиста диагностирована лобно-височная деменция.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам модели, их дочери Мэйбл и Эвелин, которым сейчас 10 и 12 лет, живут с отцом под одной крышей.

"Я никогда не пыталась приукрасить реальность для них. Они выросли рядом с Брюсом, который с годами стал слабее. Я не стремлюсь защитить их от этого", — поделилась Эмма в интервью журналу Town & Country.

Она отметила, что не сразу рассказала детям о нюансах болезни актёра. Следуя рекомендациям своего психотерапевта, она отвечала на вопросы детей только тогда, когда они были готовы узнать правду. В результате, когда Брюсу Уиллису становилось плохо или требовалась помощь, Эмма объясняла им ситуацию.

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Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. Был одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.



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