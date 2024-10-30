Вован из Реальных пацанов намерен через суд забрать дочь у экс-супруги

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Владимир Селиванов, известный по роли Вована из сериала "Реальные пацаны", собирается судится за дочь с бывшей женой.

Фото: https://vk.com/vavanmusic by ВК-аккаунт Владимира Селиканова is licensed under public doman

24 октября Владимир Селиванов подал иск против экс-супруги в Симоновский районный суд Москвы.

Как сообщает издание "СтарХит", встреча Селиванова с бывшей женой состоится 26 ноября. На ней будет решаться спор о месте жительства ребёнка при раздельном проживании родителей.

В пресс-службе суда подтвердили, что истец требует определить место жительства общей дочери. Он хочет, чтобы дочь постоянно проживала с ним.

Владимир Селиванов состоял в браке с Викторией, от которой у него есть 5-летняя дочь Ева. В прошлом году этот брак распался. С весны 2024 года Селиванов живёт с блогером Александрой Калмыковой, которая родила от актёра сына, которого назвали Кириллом.

Уточнения

«Реа́льные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского гопника Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Транслировался в эфире телеканала ТНТ с 8 ноября 2010 года по 2 ноября 2023 года.



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