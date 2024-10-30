Павел Прилучный показал, чем занимается старший сын, которого он отказывается возвращать матери

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный в своём личном блоге опубликовал видео, на котором его сын Тимофей играет в баскетбол. Этот ролик он опубликовал, несмотря на решение суда о том, что мальчик должен находиться с матерью до получения результатов судебной экспертизы.

Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Актёр сопроводил публикацию несколькими эмодзи в виде красных сердец, что свидетельствует о его теплых чувствах к сыну.

Однако на днях Агата Муцениеце поделилась своими переживаниями. Она рассказала, что бывший возлюбленный игнорирует решение судьи о том, что Тимофей должен жить с матерью. Она подчеркнула, что не собирается травмировать психику сына и не станет обращаться в службу судебных приставов, чтобы вернуть его домой.

На фоне семейных проблем актриса улетела вместе с дочерью Мией в Дубай, заявив, что с нетерпением будет ждать возвращения сына домой.

Ранее Алёна Свиридова опубликовала кадры со своим 41-летним сыном Василием, который живёт в Канаде.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.