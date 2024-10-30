Певица Алёна Свиридова показала 41-летнего сына, проживающего в Канаде

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алёна Свиридова поделилась в своём блоге фотографиями с 41-летним сыном Василием, к которому она прилетела в США.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алёны Свиридовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам артистки, они арендовали дом в Лос-Анджелесе и проводят время весело и интересно.

«Конечно, Вася! Моя малюточка. Как же мы весело и интересно проводим время!» — отметила исполнительница.

Старший сын Алёны Свиридовой больше 20 лет назад уехал в США вместе с отцом, Сергеем Свиридовым. Он живёт в Ванкувере. Артистка рассказывала, что у них с первенцем сложились дружеские отношения, так как они полностью совпадают во взглядах на жизнь. В разлуке ей не хватает их многочасовых разговоров обо всём.

Также у Алёны Свиридовой есть младший сын Григорий, которого она родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. В 2023 году молодой человек поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста России Сергея Яшина.

Ранее Ксения Бородина прокомментировала слухи о пиар-романе.

Уточнения

Алёна Валенти́новна Свири́дова (урожд. Лео́нова; род. 14 августа 1962, Керчь, Крымская область) — российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2004).



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