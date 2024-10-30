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Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, впавшей в кому в его баре

1:09
Шоу-бизнес

Сергей Жуков высказался по ситуации с девушкой, которая перебрала с алкоголем в его баре "Руки вверх". По словам музыканта, он поможет перевести Татьяну в платную палату.

Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, впавшей в кому в его баре
Фото: YouTube канал Сама Меньшова by Скриншот видео YouTube канала Сама Меньшова, PDM

Жуков считает, что этот неприятный инцидент просто вышел из-под контроля. К сожалению рядом с девушкой не нашлось друзей, которые остановили бы её. Музыкант рассказал, что бармен очень сильно расстроен, но его вины в этом нет, он никого не заставляет пить. А Татьяна, столкнувшись с проблемами в личной жизни решила расслабиться таким образом и не рассчитала свои силы. Такое может случиться с любым человеком.

Солист группы "Руки вверх" сообщил, что с сегодняшнего дня в баре ввели ограничение на продажу алкоголя в одни руки. Сотрудники поддерживает связь с подругой девушки, а Сама Татьяна уже вышла из комы и пришла в себя.

Напомним, что 24-летняя жительница Москвы оказалась в реанимации после того, как выпила 20 шотов крепкого алкоголя и запила их пивом в баре "Руки Вверх" на Тверской.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх".

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, впавшей в кому в его баре
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