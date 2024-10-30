Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, впавшей в кому в его баре

Сергей Жуков высказался по ситуации с девушкой, которая перебрала с алкоголем в его баре "Руки вверх". По словам музыканта, он поможет перевести Татьяну в платную палату.
Жуков считает, что этот неприятный инцидент просто вышел из-под контроля. К сожалению рядом с девушкой не нашлось друзей, которые остановили бы её. Музыкант рассказал, что бармен очень сильно расстроен, но его вины в этом нет, он никого не заставляет пить. А Татьяна, столкнувшись с проблемами в личной жизни решила расслабиться таким образом и не рассчитала свои силы. Такое может случиться с любым человеком.
Солист группы "Руки вверх" сообщил, что с сегодняшнего дня в баре ввели ограничение на продажу алкоголя в одни руки. Сотрудники поддерживает связь с подругой девушки, а Сама Татьяна уже вышла из комы и пришла в себя.
Напомним, что 24-летняя жительница Москвы оказалась в реанимации после того, как выпила 20 шотов крепкого алкоголя и запила их пивом в баре "Руки Вверх" на Тверской.
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.