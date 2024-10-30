Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов

Певица Мия Бойка продолжает получать негатив за то, что раскритиковала на сцене девочку-квадробера.
Мие Бойке плюнули в лицо во время шоу, припомнив ей публичную травлю квадроберов.
Треш-блогер Фрося обманом приблизилась к Бойке под предлогом вручить ей подарок. Как только она подошла близко, заступница квадроберов плюнула в лицо исполнительнице.
"Гори в аду, тварь!", — выкрикнула звезде Фрося.
Ведущий шоу Егорик моментально встал на сторону Мии Бойки и с гневом прогнал дебоширку из студии.
Ранее блогер Инстасамка пришла в бешенство из-за поведения 10-летней поклонницы и заявила, что за такое сажают.
Квадро́беры - в англоязычной научной литературе фитнес-вариант квадробики известен как англ. quadrupedal movement training (QMT), а соответствующие субкультура и неофициальный вид спорта в англоязычной прессе.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.