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Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов

0:45
Шоу-бизнес

Певица Мия Бойка продолжает получать негатив за то, что раскритиковала на сцене девочку-квадробера.

Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов
Фото: https://vk.com/miaboyka47 by ВК-аккаунт Мии Бойки is licensed under public doman

Мие Бойке плюнули в лицо во время шоу, припомнив ей публичную травлю квадроберов.

Треш-блогер Фрося обманом приблизилась к Бойке под предлогом вручить ей подарок. Как только она подошла близко, заступница квадроберов плюнула в лицо исполнительнице.

"Гори в аду, тварь!", — выкрикнула звезде Фрося.

Ведущий шоу Егорик моментально встал на сторону Мии Бойки и с гневом прогнал дебоширку из студии.

Ранее блогер Инстасамка пришла в бешенство из-за поведения 10-летней поклонницы и заявила, что за такое сажают.

Уточнения

Квадро́беры - в англоязычной научной литературе фитнес-вариант квадробики известен как англ. quadrupedal movement training (QMT), а соответствующие субкультура и неофициальный вид спорта в англоязычной прессе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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