Ксения Бородина ответила на обвинение в пиар-романе: ты меня раскусила

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге отреагировала на обвинения одной из подписчиц в том, что она якобы завела роман с блогером Николаем Сердюковым исключительно с целью пиара.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Бородина предположила, что, возможно, обвинившая её подписчица не так внимательно следит за жизнью и аккаунтом телеведущей.

"Конечно, дорогая, ты сразу меня раскусила. Я же всегда так поступаю, прославляясь своими пиар-романами. Знакомлю с мамой и детьми, привожу в общество своих друзей, сплю в одной кровати и целуюсь на камеру. Вы, видно, "давно" на меня подписаны, для меня это вполне нормальная история", — написала телеведущая.

О романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стало известно в августе. Возлюбленные познакомились на съёмках шоу "Последний герой. Русский сезон".

Ранее Регина Тодоренко поделилась своими мыслями о кризисах в отношениях с супругом.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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