Тодоренко высказалась о кризисах в отношениях с Топаловым: гостевой брак

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко в своём личном блоге поделилась мыслями о кризисах в отношениях с музыкантом Владом Топаловым. В шутку она назвала их брак гостевым.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Несмотря на многолетнюю совместную жизнь, Регина и Влад постоянно учатся быть друг с другом. Они постоянно открывают для себя что-то новое, стараясь сделать свою любовь ещё более глубокой и насыщенной.

В начале их отношений, из-за постоянных разъездов и командировок, их встречи были довольно короткими. Но, как отмечает Тодоренко, это даже стало преимуществом, ведь они научились ценить каждую минуту, проведённую вместе.

"Наша жизнь полна частых командировок, и мне кажется, что именно это и является секретом наших отношений. Я смеюсь и говорю, что у нас гостевой брак. Мы приезжаем друг к другу в гости", — делится своими мыслями телеведущая.

Регина не видит в этом ничего плохого, ведь они успевают соскучиться друг по другу за время разлуки.

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Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, певица, композитор, блогер, актриса дубляжа.



Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топáлов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».





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