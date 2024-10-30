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Режиссёр Учитель раскрыл, почему не снимает в фильмах дочь от Пересильд: нужно в очереди постоять

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Алексей Учитель на премьерном показе фильма "Плевако", продюсером которого он является, заявил, что вынужден стоять в очередь из желающих снять его дочь Анну от актрисы Юлии Пересильд.

Режиссёр Учитель раскрыл, почему не снимает в фильмах дочь от Пересильд: нужно в очереди постоять
Фото: YouTube канал Slovopachana by Скриншот видео YouTube канала Slovopachana, PDM

В разговоре с VOICE он отметил, что наследница не смогла принять участие в этом проекте, так как съёмки совпали с работой над сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". Теперь же, по словам кинематографиста, его дочь стала востребованной артисткой, поэтому выбирает лишь те роли, что ей интересны.

"Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли. Ей уже просто "что-то" не годится. Я-то хочу поработать с ней! Но у неё такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять", — объяснил Алексей Учитель.

Анна Пересильд прославилась после роли Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее стало известно о возвращении Ивана Урганта на Первый канал.

 

Уточнения

Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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