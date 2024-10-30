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Иван Ургант может вернуться на ТВ в новогодние праздники

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий и шоумен Иван Ургант, как сообщает Telegram-канал "Звездач", может вернуться на Первый канал в новогодние праздники.

Иван Ургант может вернуться на ТВ в новогодние праздники
Фото: flickr.com by dailyinvention, CC BY 2.0

В медиапространстве активно обсуждают, что команда бывшего ведущего "Вечернего Урганта" задействована в других проектах на Первом канале. Сам Иван Ургант активно выступает на корпоративах. Недавно стало известно, что ему удалось продать все экземпляры своей книги с пустыми страницами "Припухлые железы жизни" и заработать на этом 3,5 миллиона рублей.

Весной Иван Ургант заявлял о возвращении на телеэкраны с фильмом "Во сне ты горько плакал", в котором он исполнил главную роль. Это должно было стать его первым появлением на телевидении после того, как в 2022 году перестала выходить в эфир его передача "Вечерний Ургант".

Однако позже появилась информация о том, что дебютная картина журналиста Николая Солодникова не получила прокатное удостоверение. В Министерстве культуры Российской Федерации объяснили, что не получали заявку на выдачу разрешения на прокат.

Ранее Константин Хабенский высказался о своей работе на Западе.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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