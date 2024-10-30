Иван Ургант может вернуться на ТВ в новогодние праздники

Телеведущий и шоумен Иван Ургант, как сообщает Telegram-канал "Звездач", может вернуться на Первый канал в новогодние праздники.
В медиапространстве активно обсуждают, что команда бывшего ведущего "Вечернего Урганта" задействована в других проектах на Первом канале. Сам Иван Ургант активно выступает на корпоративах. Недавно стало известно, что ему удалось продать все экземпляры своей книги с пустыми страницами "Припухлые железы жизни" и заработать на этом 3,5 миллиона рублей.
Весной Иван Ургант заявлял о возвращении на телеэкраны с фильмом "Во сне ты горько плакал", в котором он исполнил главную роль. Это должно было стать его первым появлением на телевидении после того, как в 2022 году перестала выходить в эфир его передача "Вечерний Ургант".
Однако позже появилась информация о том, что дебютная картина журналиста Николая Солодникова не получила прокатное удостоверение. В Министерстве культуры Российской Федерации объяснили, что не получали заявку на выдачу разрешения на прокат.
Ранее Константин Хабенский высказался о своей работе на Западе.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.