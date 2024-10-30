Джонни Депп возвращается в Голливуд с Пенелопой Крус

Джонни Депп и Пенелопа Крус, которые уже трижды работали вместе на одной съёмочной площадке, объявили о новом совместном проекте.

Фото: YouTube канал Old Stars Russian by Скриншот видео YouTube канала Old Stars Russian, PDM

По информации от Lionsgate, знаменитые актёры исполнят главные роли в фильме "Дневной пьяница", режиссёром которого выступит Марк Уэбб, известный по работе над "Белоснежкой".

Этот фильм станет для Джонни Деппа первой крупной работой на голливудской студии после скандального развода с Эмбер Херд.

По сюжету триллера бармен с круизного лайнера заводит знакомство с загадочным дневным пьяницей и вместе с ним втягивается в криминальную историю. Между героями неожиданно вскрывается какая-то непостижимая связь.

Напомним, что ранее Джонни Депп и Пенелопа Крус уже работали вместе в фильмах "Кокаин", "Пираты Карибского моря 4: На странных берегах" и "Убийство в Восточном экспрессе".

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.





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