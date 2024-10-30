Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Константин Хабенский раскрыл, почему отказался играть в кино на Западе
Раскрыт баснословный гонорар дуэта Сергея Шнурова и Инстасамки
Почему собаки боятся фейерверков: важная информация для вас
Гремучая змея в деле: тайна её устрашающего шипения
Какие растения можно вырастить из косточки
Открытия о гравитации: что нужно знать о пространственно-временном континууме
Галкин* раскрыл, по какому паспорту перемещается по миру
Стал известен размер пенсии уехавшей из России Аллы Пугачёвой
Эффективные методы борьбы с гипотонией без лекарств

Джонни Депп возвращается в Голливуд с Пенелопой Крус

Шоу-бизнес

Джонни Депп и Пенелопа Крус, которые уже трижды работали вместе на одной съёмочной площадке, объявили о новом совместном проекте.

Джонни Депп возвращается в Голливуд с Пенелопой Крус
Фото: YouTube канал Old Stars Russian by Скриншот видео YouTube канала Old Stars Russian, PDM

По информации от Lionsgate, знаменитые актёры исполнят главные роли в фильме "Дневной пьяница", режиссёром которого выступит Марк Уэбб, известный по работе над "Белоснежкой".

Этот фильм станет для Джонни Деппа первой крупной работой на голливудской студии после скандального развода с Эмбер Херд.

По сюжету триллера бармен с круизного лайнера заводит знакомство с загадочным дневным пьяницей и вместе с ним втягивается в криминальную историю. Между героями неожиданно вскрывается какая-то непостижимая связь.

Напомним, что ранее Джонни Депп и Пенелопа Крус уже работали вместе в фильмах "Кокаин", "Пираты Карибского моря 4: На странных берегах" и "Убийство в Восточном экспрессе".

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Садоводство, цветоводство
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй Аудио 
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Последние материалы
Стал известен размер пенсии уехавшей из России Аллы Пугачёвой
Эффективные методы борьбы с гипотонией без лекарств
Сладкие банановые чипсы: в чём их польза и как они вредят фигуре
Универсальный соус Бешамель: с чем его подавать и как правильно хранить
Николай Бурляев заявил, что Наталья Андрейченко боится не угодить тому миру, в котором живёт 
Дарсонваль: возвращаем молодость и красоту с помощью электричества
Гастроэнтеролог развенчивает мифы о фруктозе и увеличении веса
Неочевидные ошибки при тренировке пресса
Жгучая опасность на пляжах Пхукета: чем опасны португальские кораблики
Самые большие экзопланеты Вселенной: каков предел размера планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.