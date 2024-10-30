Константин Хабенский раскрыл, почему отказался играть в кино на Западе

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Актёр Константин Хабенский рассказал, что ему поступали предложения сняться в кино на Западе, но он соглашался только на те проекты, которые ему "западали в душу".

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ringo, CC BY 4.0

В подкасте Романа Костомарова Константин Хабенский объяснил, что после успеха фильма "Ночной дозор" режиссёра Тимура Бекмамбетова он стал получать много приглашений. Актёр отметил, что на Западе внимательно следят за тем, кто становится кассовым актёром в той или иной стране.

"Там [в Голливуде] ребята умеют считать деньги. Они смотрят, кто является кассовым актёром в той или иной стране, и очень цинично делают тебе предложение", — поделился народный артист России.

При этом Константин Хабенский отказывался от проектов, в которых было "третьесортное представление о России" в сценарии.

Ранее стало известен гонорар дуэта Инстасамки и Сергея Шнурова за своё выступление.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель.



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