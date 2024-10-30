Раскрыт баснословный гонорар дуэта Сергея Шнурова и Инстасамки

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Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров и новая вокалистка коллектива Дарья Зотеева (выступающая под псевдонимом Инстасамка) получили первый заказ на корпоратив после новостей о сотрудничестве.

Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Как пишет Telegram-канал Mash, их дуэт может стать самым высокооплачиваемым, так как заказчики готовы заплатить 60 млн рублей. Артисты поделят средства пополам.

На выступлении они презентуют новый альбом. Исполнение Шнуровым и Инстасамкой сольных композиций обговаривается отдельно. Также известно, что музыканты готовы к фотосессии с гостями.

В настоящее время переговоры с заказчиками ещё проводятся. Новость о том, что Инстасамка станет новой вокалисткой рок-группы "Ленинград", появилась 28 октября. Отмечается, что они запишут как минимум один совместный альбом, который станет первым для коллектива за последние шесть лет.

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Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



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